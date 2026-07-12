Durante la finale di Wimbledon tra Sinner e Zverev, numerose celebrità si sono riunite nelle tribune del Centre Court. Tra gli ospiti più noti, ci sono membri della famiglia reale, attori di Hollywood e personalità del mondo dello spettacolo. La presenza di Dustin Hoffman, di una nota famiglia reale e di altri vip ha riempito il box stellare, creando un’atmosfera di grande fermento e aspettativa.

Per molti è l'appuntamento più atteso dell'anno. La finale di Wimbledon, torneo di diamante di tutto il circuito Atp, è «il Natale di Londra» con una parata di stelle internazionali che accorrono sugli spalti del Centre Court dell'All England Club per assistere alla finale con la maggior tradizione e attesa dell'anno. Qust'anno è la volta di Sinner-Zverev e, come prevedibile, non sono mancati i vip presenti sugli spalti. A cominciare dalla famiglia reale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

© Ilmessaggero.it - Wimbledon, i vip in tribuna per Sinner-Zverev: da Kate a Dustin Hoffmann e Merz. Il box stellare sul Centre Court

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il discorso di SINNER durante la premiazione degli Internazionali BNL d'Italia

Notizie e thread social correlati

Sinner-Zverev: orario, dove vederla (in chiaro) e precedenti della finale di Wimbledon. Jannik a caccia del bis sul Centre CourtSinner affronta Zverev nella finale di Wimbledon, programmata in diretta in chiaro.

Leggi anche: Wimbledon, Sinner verso l’esordio: “Il torneo più bello, emozione entrare sul Centre Court”

Temi più discussi: Sinner-Zverev: la finale di Wimbledon 2026 spiegata bene; Wimbledon, i vip a vedere le semifinali: da Anna Wintour a Virgil Van Dijk. Tutte le celebrità presenti nel Royal Box; Wimbledon, Zverev scherza: La finale? Spero di giocare contro uno junior; Wimbledon, oggi la finale Sinner-Zverev: Jannik a caccia del titolo.

Wimbledon, la finale: in campo Sinner-Zverev, 3-3 nel primo set DIRETTAIl Centre Court, il prato più famoso del mondo, aspetta il suo ultimo duello: Jannik Sinner e Alexander Zverev si sfideranno per il titolo di Wimbledon, in una finale che mette in palio molto più di u ... ansa.it

LIVE Sinner-Zverev: segui la finale di Wimbledon in direttaUno per un bis da sogno e il primo Slam dell'anno, l'altro per centrare l'accoppiata Roland Garros e Wimbledon. Oggi in finale si sfidano Sinner e Zverev, a partire dalle 17. Jannik contro Djokovic ha ... msn.com

Nel 1922, il Centre Court di Wimbledon è stato ufficialmente inaugurato dal re Giorgio V reddit