Chi c’è nel Royal Box di Wimbledon per la finale Sinner-Zverev dalla Principessa Kate a Nicole Kidman

Nella Royal Box di Wimbledon per la finale tra Sinner e Zverev sono presenti la Principessa Kate, Nicole Kidman, il Ministro dello sport, Federer e Dustin Hoffman.

Royal Box pieno di personaggi noti per la finale Sinner-Zverev di Wimbledon 2026. Presenti anche il Ministro Abodi, Federer e Dustin Hoffman. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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La principessa Kate arriva a Wimbledon per la finale femminile

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