Sinner-Zverev finale Wimbledon 2026 | dove vedere il match in tv e streaming

Oggi, domenica 12 luglio 2026, si disputa la finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. La partita si gioca sull’erba, nel torneo più prestigioso della stagione. Per seguire l’evento, ci sono opzioni di visione in tv e streaming. La finale rappresenta il momento clou del torneo, che si svolge in questa giornata. Non sono stati forniti dettagli su canali o piattaforme specifiche per la trasmissione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La grande giornata del tennis è arrivata. Oggi, domenica 12 luglio 2026, Jannik Sinner e Alexander Zverev si affrontano nella finale di Wimbledon 2026, l’evento più prestigioso della stagione sull’erba. Il tennista azzurro torna sul Centrale di Londra con l’obiettivo di confermare il titolo conquistato nel 2025, mentre il tedesco disputa la sua prima finale ai Championships. Sinner arriva all’ultimo atto dopo il successo ottenuto in semifinale contro Novak Djokovic, mentre Zverev ha conquistato il pass per la finale superando la rivelazione del torneo, il britannico Fery. Dove vedere Sinner-Zverev in diretta tv. La finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev sarà trasmessa anche in chiaro su Tv8, disponibile al canale 8 del digitale terrestre. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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SINNER-ZVEREV, FINALE WIMBLEDON IN CHIARO: ORARIO E DOVE VEDERLA IN TV

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