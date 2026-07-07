Wimbledon è il giorno di Sinner | affronta Struff per un posto in semifinale | La diretta del match

Jannik Sinner affronta oggi Jan-Lennard Struff nei quarti di finale di Wimbledon. I due giocatori si sono incontrati tre volte nel 2024, su superfici diverse, e in tutte le occasioni ha vinto Sinner.

Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff si sono affrontati tre volte in carriera e nei tre precedenti ha sempre vinto Jannik Sinner. Le sfide risalgono tutte al 2024, su tre superfici diverse. Il primo è quello a Indian Wells, con Sinner che su cemento vinse in due set (6-3, 6-4) in maniera abbastanza agevole. Poi quello sulla terra rossa di Montecarlo, dove il numero uno al mondo si impose ancora in due set (6-4, 6-2). Le difficoltà maggiori per Sinner sono invece arrivate proprio sull’erba, ad Halle, dove l’azzurro vinse in tre set (6-2, 6-7, 7-6), soffrendo parecchio. Anche in quel caso erano quarti di finale. La sfida tra Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, in diretta streaming su Sky Go e NOW. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Wimbledon, Sinner esulta dopo la vittoria: cosè successo alla scarpa insanguinata

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