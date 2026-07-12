Durante la finale di Wimbledon 2026 tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, tra gli spettatori c'è anche la madre di Sinner. È stata inquadrata durante il primo set, mostrando attenzione e emozione mentre seguiva il match. La presenza di un familiare in tribuna non era scontata in questa occasione. La partita si svolge nello storico torneo britannico, con il pubblico che segue con interesse crescente l'incontro tra i due tennisti.

Tra gli spettatori della finale di Wimbledon 2026 tra Jannik Sinner e Alexander Zverev c’è anche Siglinde Sinner, la madre del numero uno del mondo. Le telecamere l’hanno inquadrata nel corso del primo set, mostrando tutta la tensione e l’emozione con cui sta seguendo uno dei match più importanti della carriera del figlio. Sugli spalti insieme alla famiglia di Jannik. Per la finale del Centrale di Wimbledon la famiglia di Sinner si è riunita quasi al completo. Oltre alla fidanzata Laila Hasanovic, sono presenti il padre Hanspeter, il fratello Mark e, appunto, mamma Siglinde, seduta appena alle spalle del box dell’azzurro. In passato la madre di Jannik aveva spesso preferito vivere le partite più delicate lontano dalle telecamere o addirittura allontanarsi quando la tensione diventava troppo alta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Wimbledon, c’è anche lei in tribuna! Non era scontato

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