Pippa Middleton è arrivata a Wimbledon con la madre, seguendo le partite diurno. Era presente anche nel 2019 con la sorella Kate e Meghan Markle.

Dopo la sorella Kate, anche Pippa Middleton è tornata a Wimbledon per assistere a una giornata del torneo di tennis più antico e prestigioso del mondo. Un appuntamento con mamma Carole. Lunedì 6 luglio la sorella minore della principessa del Galles ha preso posto nel Royal Box insieme alla madre Carole Middleton, confermando ancora una volta il forte legame della famiglia con lo Slam londinese. Le due sono state fotografate mentre chiacchieravano con Roger Federer, otto volte campione sull’erba dell’All England Club e presenza fissa tra gli ospiti più illustri del torneo. Per l’occasione Pippa ha scelto un lungo abito bianco con stampa di papaveri rossi, completato da un cappello di paglia con nastro coordinato e décolleté bianche. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Dopo la sorella Kate, anche Pippa Middleton è tornata a Wimbledon con mamma Carole. Nel 2019 con lei c'era anche Meghan Markle, ricordate?

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12 Times Kate Middleton Aced the Wimbledon Dress Code With Her Regal, Tennis-Inspired Looks

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