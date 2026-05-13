Dopo la vittoria contro la Lazio, il tecnico dell'Inter ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando la soddisfazione per il risultato. Chivu ha dichiarato che la coppa ottenuta è meritata, anche se non era scontato. Dumfries ha invece parlato del suo ritorno agli assist e ha menzionato l'irritazione di Lautaro durante la partita. Si sono anche ascoltate parole di felicità da parte del tecnico nerazzurro riguardo all'esito dell'incontro.

L’appetito vien mangiando e l’Inter ha dimostrato di avere ancora fame. Dopo lo scudetto, la squadra di Chivu si prende pure la Coppa Italia, la decima della sua storia. La ciliegina sulla torta, restando in tema, di una stagione che ha restituito ai nerazzurri un “doblete” che mancava da 16 anni. “Ce lo siamo meritati, abbiamo fatto una buona stagione. Siamo tutti felici per quello che abbiamo superato, per i tifosi e per la società, che ci ha sempre supportato”, ha spiegato Chivu subito dopo il triplice fischio, prima di correre a festeggiare. “Ciclo vincente? Ci godiamo quello che di buono abbiamo fatto quest’anno. Non è mai scontato né semplice portare a termine una stagione del genere e vincere due trofei”.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu: "Coppa meritata, non era scontato". Dumfries: "Sono tornato a fare assist, Lautaro era arrabbiato..."

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