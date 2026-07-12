Wimbledon 2026 | Sinner-Zverev orario e dove vedere in chiaro e streaming la finale oggi

Oggi, domenica 12 luglio, si gioca la finale di Wimbledon 2026 tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. La partita è prevista per le ore 15:00 e sarà trasmessa in diretta in chiaro e in streaming. Gli appassionati potranno seguire l’incontro sui canali televisivi dedicati e sulle piattaforme online autorizzate. La sfida si svolge sull’erba del torneo londinese.

Jannik Sinner sfida Alexander Zverev nella finale di Wimbledon 2026 in programma oggi, domenica 12 luglio. Scopri a che ora inizia il match e dove seguirlo in diretta tv, in chiaro e in streaming. È il giorno della finale maschile di Wimbledon 2026. Oggi, domenica 12 luglio, Jannik Sinner torna sul Centre Court di Londra per difendere il titolo conquistato un anno fa contro il tedesco Alexander Zverev, numero due del seeding. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tennis, che potranno seguire il match sia in chiaro sia sulle piattaforme a pagamento. Ecco l'orario della sfida e tutte le informazioni su dove vederla in diretta tv e streaming. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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ATP MADRID LA FINALE, SINNER VS ZVEREV: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E DIRETTA STREAMING

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A che ora gioca Sinner contro Zverev: orario e dove vedere (anche in chiaro) la finale di Wimbledon 2026Il match tra Jannik Sinner e Alexander Zverev si svolgerà in finale di Wimbledon il 11 luglio 2026.

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