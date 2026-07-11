A che ora gioca Sinner contro Zverev | orario e dove vedere anche in chiaro la finale di Wimbledon 2026

Il match tra Jannik Sinner e Alexander Zverev si svolgerà in finale di Wimbledon il 11 luglio 2026. L'incontro si terrà nel tardo pomeriggio, con l'orario preciso ancora da comunicare. La partita sarà trasmessa anche in chiaro su canali televisivi accessibili senza abbonamento. Sinner, che ha già vinto il torneo un anno fa, affronta questa finale dopo aver eliminato avversari nelle fasi precedenti, mentre Zverev ha superato gli altri contendenti per raggiungere la finale.

Londra, 11 luglio 2026 – Per il secondo anno consecutivo, Jannik Sinner ha conquistato il pass per la finale di Wimbledon. Un anno dopo il trionfo in quattro set contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, grande assente di questa edizione, l'azzurro sogna il bis contro Alexander Zverev. Per il tedesco, che potrebbe conquistare il secondo titolo Slam di fila dopo quello centrato a Parigi a inizio giugno ai danni di Flavio Cobolli, si tratta della prima volta nell'atto conclusivo dei Championships. Il numero 2 del seeding ha battuto nettamente in semifinale l'idolo di casa Arthur Fery (7-6, 6-2, 6-4), mentre il giocatore nato a San Candido ha prevalso su Novak Djokovic (6-4, 6-4, 6-4). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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