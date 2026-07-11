Wimbledon quando gioca Sinner la finale contro Zverev | Orario e dove vedere in tv e streaming anche in chiaro

Jannik Sinner affronta la finale di Wimbledon contro Alexander Zverev, che cerca il suo secondo titolo Slam e il secondo consecutivo. La partita è trasmessa in diretta in TV e streaming, anche in chiaro. Sinner punta a ottenere un double che solo pochi tennisti sono riusciti a conquistare. La sfida si disputa in un torneo di alto livello, con entrambe le racchette pronte a sfidarsi per il titolo.

Jannik Sinner per un double riuscito solo all’élite del tennis, Alexander Zverev per il secondo Slam in carriera, che sarebbe anche il secondo consecutivo. Il numero uno al mondo e il numero due (da lunedì) – dopo aver sconfitto rispettivamente Djokovic e Fery – si affrontano nell’atto conclusivo dello Slam londinese, sul prato verde più prestigioso che ci sia nel tennis. I due si affrontano per la quinta volta nel 2026, la seconda in una finale: tutti i precedenti di quest’anno sono però avvenuti in dei Masters 1000. A vincere è sempre stato Sinner, ma questa è una sfida diversa, per vari motivi. Zverev arriva senza il peso e l’assillo del primo Slam: la vittoria al Roland Garros è stata liberatoria da questo punto di vista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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ATP MADRID LA FINALE, SINNER VS ZVEREV: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E DIRETTA STREAMING

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