Durante la finale di Wimbledon 2026, il giocatore italiano ha perso il primo set al tie-break contro l’avversario tedesco. Nel secondo parziale, ha mostrato segni di nervosismo e ha compiuto un gesto di frustrazione. La partita è proseguita con entrambe le parti impegnate in uno sforzo continuo per ottenere il risultato. La sfida si sta svolgendo con scambi intensi e momenti di tensione sul campo.

La finale di Wimbledon 2026 si sta rivelando una vera battaglia per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo, impegnato oggi, domenica 12 luglio, contro Alexander Zverev, ha dovuto inseguire fin dalle prime fasi del match, cedendo il primo set al tie-break e mostrando segnali di evidente nervosismo nel corso del secondo parziale. L’azzurro, campione in carica ai Championships, sta trovando grandi difficoltà nel contenere il servizio e il potente diritto del tedesco, apparso finora estremamente solido. Il gesto che non ti aspetti. Uno degli episodi più significativi della finale è arrivato durante il settimo game del secondo set. Al termine di uno scambio spettacolare, Sinner è salito a rete mettendo a segno due ottime volée consecutive, ma Zverev ha trovato un passante di diritto imprendibile. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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© Sport.periodicodaily.com - Wimbledon 2026, Sinner in difficoltà contro Zverev: gesto di frustrazione durante la finale

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Finale Wimbledon 2026. Sinner-Zverev HIGHLIGHTS. JANNIK SINNER IN DIFFICOLTÀ.

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