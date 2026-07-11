Durante le semifinali di Wimbledon 2026, Jannik Sinner ha sconfitto Novak Djokovic con un risultato netto, senza concedere punti all’avversario. L’italiano ha mostrato un gioco molto solido al servizio, mantenendo concentrazione per tutta la partita. Con questa vittoria, Sinner ha raggiunto la finale del torneo per il secondo anno consecutivo, mentre Djokovic è stato eliminato prima della finalissima. Domani, Sinner affronterà il tennista tedesco in finale.

E’ tornato Jannik Sinner in versione “Terminator”. Con una prestazione maiuscola al servizio, e senza distrazioni dal primo all’ultimo punto, l’azzurro numero 1 del mondo batte Novak Djokovic per la settima volta in carriera e raggiunge per il secondo anno consecutivo la finale a Wimbledon. Sinner si è imposto in tre set con il punteggio di 6-4 6-4 6-4 in due ore e 21 minuti di gioco. In finale domenica Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del mondo e recente vincitore del Roland Garros. Sinner, italiano con più titoli e partite vinte negli Slam in singolare maschile, conquista la sua 99ma vittoria in un major. Campione in carica, l’azzurro insegue la sua seconda vittoria di fila a Wimbledon e la quinta in assoluto nei tornei dello Slam. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Wimbledon 2026, Sinner annienta Djokovic: domani la finale contro Zverev

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