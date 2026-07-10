Jannik Sinner da urlo | batte Djokovic e conquista la seconda finale consecutiva a Wimbledon Sfiderà Zverev

Jannik Sinner ha battuto Novak Djokovic in tre set, con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4, in 2 ore e 19 minuti sul Centre Court di Wimbledon. La vittoria consente al tennista italiano di accedere alla finale del torneo, dove affronterà il tedesco Zverev. È la seconda finale consecutiva a Wimbledon per Sinner, che ha conquistato il secondo successo contro Djokovic in questa edizione.

Jannik Sinner è tornato e ora confermare il successo dello scorso anno è davvero possibile. Sul Centre Court di Wimbledon, il tennista azzurro batte Novak Djokovic con un triplo 6-4 in 2 ore e 19 minuti e conquista la seconda finale consecutiva ai Championships. Lo fa con una prestazione impeccabile dal primo all’ultimo quindici: un Sinner in versione robot prende subito il controllo della partita e lo mantiene fino alla fine. Il serbo si è preso diversi rischi, soprattutto con le seconde di servizio, ma non c’è stato nulla da fare. Quando incontri un Sinner così è difficile uscirne indenni. Jannik conquista così la settima vittoria contro il 39enne, vendicando la sconfitta nella semifinale degli Australian Open a gennaio. 🔗 Leggi su Open.online

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Jannik Sinner parla di Novak Djokovic in conferenza stampa | Wimbledon

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