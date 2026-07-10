LIVE Zverev-Fery 7-6 6-2 6-4 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il tedesco raggiunge la sua prima finale nello Slam londinese
Dopo un primo set equilibrato, il tedesco ha preso il controllo del match, vincendo 7-6. Nei due set successivi, ha mantenuto il vantaggio, chiudendo 6-2 e 6-4. La partita si è svolta sull’erba, con il giocatore che ha mostrato solidità e precisione in ogni fase. La vittoria lo porta in finale a Wimbledon per la prima volta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC (2° MATCH DALLE 14.30) 17.00 Dopo un primo set molto equilibrato è uscita tutta la superiorità del tedesco, che ha dimostrato di essere un giocatore solido anche sull’erba. Per il classe ’97 di Amburgo si tratta del prima finale a Wimbledon della carriera, torneo dove prima di questa edizione non si era mai spinto oltre il quarto turno. Finisce così l’avventura di Arthur Fery, wild card britannica, che ha vissuto due settimane in paradiso, rivelandosi un vero e proprio specialista dei prati. 6-4 Lungo il recupero con il dritto di Fery: Alexander Zverev vince 7-6, 6-2- 6-4 in 2 ore e 13? di gioco, raggiungendo la sua prima finale a Wimbledon. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.
Zverev vs Fery | Wimbledon 2026 SF | Tennis Talk Preview
Notizie e thread social correlati
LIVE Zverev-Fery 7-6, 6-2, Wimbledon 2026 in DIRETTA: il tedesco vince agevolmente il secondo set e si avvicina alla finaleIl tedesco ha vinto il secondo set contro Fery con un punteggio di 6-2, avvicinandosi alla finale di Wimbledon 2026.
Leggi anche: LIVE Zverev-Fery, Wimbledon 2026 in DIRETTA: tedesco super favorito contro la wild-card britannica
Temi più discussi: Magico Fery: batte Dimitrov e va ai quarti; Fery Tale, la favola della wild card a Wimbledon continua; LIVE Zverev-Fery, Wimbledon 2026 in DIRETTA: tedesco super favorito contro la wild-card britannica; Diretta Arthur Fery - Alexander Zverev - Men Single - Wimbledon 2026.
Alexander Zverev trionfa in semifinale contro Arthur Fery e strappa un pass per la finale di Wimbledon Il tedesco si è imposto in tre set: 7-6, 6-2, 6-4. Ad attenderlo in finale ci sarà il vincitore della grand facebook
Le parole di Zverev al termine del match contro Fery: È eccezionale raggiungere la finale, è il torneo in cui ho sempre fatto più fatica. Sono incredibilmente orgoglioso di me e del mio team. È stata una grande prestazione; Arthur si è dimostrato un giocatore in x.com
Fery contro Cobolli al Centro o Fritz contro Zverev al Campo 1 — quale sceglieresti? reddit
Zverev-Fery diretta Wimbledon: segui la prima semifinale. Tennis oggi LIVESaranno il tedesco Alexander Zverev (numero 3 del mondo ma vicino al sorpasso sull'infortunato Carlos Alcaraz nel ranking Atp) e il britannico 'padrone di casa' Arthur Fery (n.114 Atp) a sfidarsi oggi ... msn.com
Fery-Zverev 6-7, 2-6, 3-5: il tedesco vince anche il secondo set. A seguire Sinner-DjokovicTutto pronto per la prima semifinale di Wimbledon. A partire dalle 14.30, il tedesco Alexander Zverev e la sorpresa britannica Arthur Fery si affronteranno sul Centre Court. ilmessaggero.it