LIVE Zverev-Fery 7-6 6-2 6-4 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il tedesco raggiunge la sua prima finale nello Slam londinese

Notizia in breve

Dopo un primo set equilibrato, il tedesco ha preso il controllo del match, vincendo 7-6. Nei due set successivi, ha mantenuto il vantaggio, chiudendo 6-2 e 6-4. La partita si è svolta sull’erba, con il giocatore che ha mostrato solidità e precisione in ogni fase. La vittoria lo porta in finale a Wimbledon per la prima volta.