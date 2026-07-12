Durante Wimbledon 2026, sono stati notati vari stili di acconciature tra star e reali. La cantante ha sfoggiato un caschetto rétro, mentre Nicky Hilton ha optato per un semi-raccolto in stile Kate Middleton. Mel B ha portato una chioma di ricci a molla, tra gli altri. Le acconciature sono state protagoniste di numerosi scatti nelle giornate di torneo.

Dal soffice caschetto dal piglio rétro della cantante al semi-raccolto in stile Kate Middleton di Nicky Hilton passando per la nuvola di ricci a molla di Mel B e non solo. Ecco le acconciature, i tagli e i make-up sfoderati giorno dopo giorno da star e reali tra gli spalti del celebre torneo +++dropcap Wimbledon 2026 è alle battute finali. Il torneo di tennis più antico e prestigioso al mondo, anche quest'anno, si è confermato ancora una volta il palcoscenico di un doppio spettacolo: quello che va in scena sui leggendari campi in erba, teatro di sfide memorabili e colpi di scena, e quello che prende vita sugli spalti, dove ogni anno migliaia di appassionati arrivano da ogni parte del mondo per assistere dal vivo alle competizioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Wimbledon 2026: il bouncy bob di Raye e i beauty look più belli di star e reali giorno dopo giorno

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