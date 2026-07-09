Durante Wimbledon 2026, sono state osservate diverse acconciature e look di star e reali. L'attrice ha sfoggiato un taglio molto scalato in stile Rachel cut, mentre Zara Tindall portava un caschetto con morbide onde. Le giornate del torneo hanno visto anche altri look di stile e make-up vari, con attenzione ai dettagli e ai tagli di capelli. Gli outfit e le acconciature sono stati protagonisti tra gli spalti del torneo.

Dalle scalature evidenti, in stile Rachel cut, dell'attrice al caschetto movimentato da morbide onde di Zara Tindall e non solo. Ecco le acconciature, i tagli e i make-up sfoderati giorno dopo giorno da star e reali tra gli spalti del celebre torneo +++dropcap Wimbledon 2026 è in pieno svolgimento. Il torneo di tennis più antico e prestigioso al mondo si conferma ancora una volta il palcoscenico di un doppio spettacolo: quello che va in scena sui leggendari campi in erba, teatro di sfide memorabili e colpi di scena, e quello che prende vita sugli spalti, dove ogni anno migliaia di appassionati arrivano da ogni parte del mondo per assistere dal vivo alle competizioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Wimbledon 2026: il taglio ultra scalato di Lily James e i beauty look più belli di star e reali giorno dopo giorno

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