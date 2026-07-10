Durante la settimana di Wimbledon 2026, sono state notate molte star e reali con look capelli distinti. Keira Knightley ha sfoggiato un caschetto con riflessi dorati, mentre Felicity Jones ha optato per un casual low bun. Tra gli altri, sono stati avvistati anche Dustin Hoffman con un taglio soffice. Le acconciature sono state fotografate quotidianamente, attirando l’attenzione per la varietà di stili e colori.

Dal caschetto illuminato da riflessi dorati dell'attrice al casual low bun di Felicity Jones passando per il soffice taglio di Dustin Hoffman (e non solo). Ecco le acconciature, i tagli e i make-up sfoderati giorno dopo giorno da star e reali tra gli spalti del celebre torneo +++dropcap Wimbledon 2026 è in pieno svolgimento. Il torneo di tennis più antico e prestigioso al mondo si conferma ancora una volta il palcoscenico di un doppio spettacolo: quello che va in scena sui leggendari campi in erba, teatro di sfide memorabili e colpi di scena, e quello che prende vita sugli spalti, dove ogni anno migliaia di appassionati arrivano da ogni parte del mondo per assistere dal vivo alle competizioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Wimbledon 2026: il bob effetto sun-kissed di Keira Knightley e i beauty look più belli di star e reali giorno dopo giorno

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