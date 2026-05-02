Sinner-Zverev domani finale a Madrid | Jannik in campo per titolo e record

Domani si disputerà la finale del torneo Masters 1000 di Madrid, con Jannik Sinner e Alex Zverev in campo. La partita si giocherà il 3 maggio 2026 e vedrà i due tennisti sfidarsi per il titolo del torneo. Entrambi hanno superato numerosi avversari nelle varie fasi della competizione e si contenderanno il trofeo nella sfida conclusiva.

(Adnkronos) – Jannik Sinner contro Alex Zverev nella finale del Masters 1000 di Madrid in programma domani, 3 maggio 2026. L'azzurro, numero 1 del mondo, nel match in programma non prima delle 17 (in diretta tv e streaming) va a caccia del quarto titolo consecutivo 2026 – dopo quelli vinti a Indian Wells, Miami e Montecarlo – e punta al quinto trionfo di fila in un torneo Masters 1000, impresa mai riuscita nel circuito. In tutti i tornei vinti quest'anno, Sinner ha sempre incontrato Zverev in semifinale e lo ha sempre battuto. Ora, il faccia a faccia si sposta in finale. Sinner e Zverev si sono affrontati in 13 occasioni. L'azzurro si è imposto in 9 occasioni e ha vinto gli ultimi 8 confronti diretti.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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