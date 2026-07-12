Alle 17, si gioca la partita tra Sinner e Zverev, con il primo che difende il titolo vinto lo scorso anno a Wimbledon. È il loro quindicesimo confronto, con Sinner in vantaggio 10-4 nei precedenti. Zverev ha vinto le ultime nove sfide contro il tennista italiano, l’ultima volta all’US Open 2023. Da allora, Sinner non ha più battuto il tedesco.

Sinner affronterà Zverev per la quindicesima volta in carriera, avanti 10-4 nei precedenti. Il n.1 al mondo ha vinto le ultime nove partite contro il tedesco, che non lo batte dallo Us Open 2023, prima che Jannik esplodesse del tutto. I due tra l'altro, con la finale di Wimbledon, la settima in carriera per Sinner, la quinta per Zverev, completeranno il loro personale Grand Slam: si saranno infatti incontrati almeno una volta in tutti i Major dopo la finale dei Championships. L'assalto di Sinner al primo Slam del 2026 sarà visibile in tv su Sky Sport ma anche, soprattutto, in chiaro su TV8, come avvenuto per la semifinale contro Djokovic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - LIVE Wimbledon - Alle 17 Sinner-Zverev: Jannik difenderà il titolo vinto l'anno scorso

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SINER-ZVEREV, FINALE WIMBLEDON DA PAURA: JANNIK CERCA IL BIS STORICO!

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