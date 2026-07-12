Durante le prime sei ore della 6h di San Paolo, BMW si trova davanti a Cadillac nel campionato del mondo di endurance. Raffaele Marciello ha superato Norman Nato, portando la vettura del team WRT in testa, mentre la vettura numero 1 si è fermata. La gara è ancora in corso e le posizioni potrebbero cambiare nelle prossime ore.

BMW precede Cadillac dopo le prime metà della 6h San Paolo, quarto atto del FIA World Endurance Championship. Raffaele Marciello regola Norman Nato, l’auto di WRT e la vettura n. 12 schierata da Hertz Team JOTA precedono la Ferrari n. 83 AF Corse di Phil Hanson. Cadillac ha controllato la scena nella prima ora con Will Stevens (n. 12) ed Earl Bamber (n. 38). Le due V-Series.R targate Hertz Team JOTA hanno gestito la BMW n. 15 di Kevin Magnussen, meritatamente al comando dopo il primo passaggio ai box. La Cadillac n. 12 ha perso tempo con un problema alla ruota anteriore sinistra, mentre la n. 38 è stata limitata per un posizionamento non corretto nella piazzola. 🔗 Leggi su Oasport.it

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