Dopo una breve pausa, il FIA World Endurance Championship torna in pista questo fine settimana per disputare l’ultimo round prima della 24 ore di Le Mans. La gara si svolge nelle Ardenne, con l’attenzione rivolta a un nuovo costruttore che potrebbe farsi strada nel campionato. La competizione coinvolge diverse squadre e piloti, pronti a sfidarsi su un circuito noto per le sue sfide tecniche e imprevedibili.

Dopo una breve pausa, torna protagonista questo weekend il FIA World Endurnace Championship per l’ultimo round prima della 24h Le Mans. Sei ore sono previste a Spa-Francorchamps, tracciato sempre presente almeno una volta nel calendario del Mondiale. Tre brand differenti si sono imposti negli ultimi tre anni: Toyota, Porsche (Hertz JOTA) e Ferrari. Il marchio giapponese è il più vincente nel specifico evento belga, a segno nell’era Hypercar ed in quella LMP1 per un totale di otto volte. Sébastien BuemiBrendon HartleyRyo Hirakawa si sono imposti in quel di Imola con la nuova TR010 Hybrid n. 8. Lo scorso anno invece fu la Ferrari 499p n. 51 ad avere la meglio con Antonio GiovinazziAlessandro Pier Guidi James Calado.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, un nuovo costruttore si imporrà nelle Ardenne?

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