WEC 6h Spa | doppietta per BMW e WRT 3° Ferrari n 50

Durante la 6 Ore di Spa, il team BMW e WRT ha ottenuto una vittoria con i piloti Robin Frijns, René Rast e Sheldon van der Linde. Questa gara ha visto anche la conquista del terzo posto da parte di una Ferrari con il numero 50. Con questa vittoria, BMW e WRT hanno conquistato il loro primo successo nel FIA World Endurance Championship.

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Robin FrijnsRené RastSheldon van der Linde regalano a BMW ed a WRT la prima affermazione nel FIA World Endurance Championship in occasione della 6h di Spa-Francorchamps. La squadra belga festeggia in casa con l’auto n. 20 e con la gemella n. 15 di Kevin MagnussenRaffaele MarcielloDries Vanthoor, presente in seconda piazza davanti alla Ferrari n. 50 di Antonio FuocoNicklas NielsenMiguel Molina. La 6h Spa è entrata nel vivo a meno di due ore dalla conclusione in seguito ad un incidente da parte della Peugeot n. 94. Malthe Jakobsen ha lasciato diversi detriti a terra a ‘Les Combes’ in seguito ad un contatto inevitabile con la Mercedes n. 79 Iron Lynx.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, 6h Spa: doppietta per BMW e WRT, 3° Ferrari n. 50 ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate WEC, Ferrari n. 50 in vetta nella FP1 della 6h SpaFerrari apre le danze a Spa-Francorchamps con il giro veloce nella prima sessione di prove libere. WEC, 6h Spa qualifiche: prima pole per Peugeot con Jakobsen. 8° Ferrari n. 50Prima pole per la Peugeot 9×8 nel FIA World Endurance Championship con Malthe Jakobsen. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: WEC | Spa, Libere 2: doppietta Alpine davanti a BMW e Valkyrie; Wec, lo spettacolo della 6 Ore di Spa su Sky; WEC | 6 Ore di Spa 2026: doppietta per Alpine nelle FP2; WEC 2026: 6 Ore di Spa-Francorchamps, orari TV e anteprima. WEC, 6h Spa: doppietta per BMW e WRT, 3° Ferrari n. 50Robin Frijns/René Rast/Sheldon van der Linde regalano a BMW ed a WRT la prima affermazione nel FIA World Endurance Championship in occasione della 6h di ... oasport.it 6 ore di Spa, Gara: Prima vittoria BMW che fa anche doppietta. Ferrari #50 a podioStorica prima vittoria della BMW che vince la seconda gara del campionato con la #20 seguita dalla #15. Ottimo podio per la Ferrari #50 che mitiga una giornata difficile per le 499P. formulapassion.it Samuele Manzi è il nuovo presidente di ESA SpA x.com