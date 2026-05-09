WEC 6h Spa | doppietta per BMW e WRT 3° Ferrari n 50
Durante la 6 Ore di Spa, il team BMW e WRT ha ottenuto una vittoria con i piloti Robin Frijns, René Rast e Sheldon van der Linde. Questa gara ha visto anche la conquista del terzo posto da parte di una Ferrari con il numero 50. Con questa vittoria, BMW e WRT hanno conquistato il loro primo successo nel FIA World Endurance Championship.
Robin FrijnsRené RastSheldon van der Linde regalano a BMW ed a WRT la prima affermazione nel FIA World Endurance Championship in occasione della 6h di Spa-Francorchamps. La squadra belga festeggia in casa con l’auto n. 20 e con la gemella n. 15 di Kevin MagnussenRaffaele MarcielloDries Vanthoor, presente in seconda piazza davanti alla Ferrari n. 50 di Antonio FuocoNicklas NielsenMiguel Molina. La 6h Spa è entrata nel vivo a meno di due ore dalla conclusione in seguito ad un incidente da parte della Peugeot n. 94. Malthe Jakobsen ha lasciato diversi detriti a terra a ‘Les Combes’ in seguito ad un contatto inevitabile con la Mercedes n. 79 Iron Lynx.🔗 Leggi su Oasport.it
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