Volley | Nations League femminile Italia supera Cina in rimonta

L'Italia ha battuto la Cina in rimonta 3-2 nella partita di Nations League femminile, con set conclusivi a 15-12. La squadra italiana ha concluso la fase preliminare con un record di dieci vittorie su dodici incontri. La partita si è aperta con un primo set vinto dall’Italia, ma la Cina ha risposto vincendo i successivi due. Nel quarto set, l’Italia ha reagito con un largo 25-12, e nel set decisivo ha avuto la meglio per 15-12.

L'Italia ha sconfitto la Cina per 3-2 (25-19; 21-25; 22-25; 25-12; 15-12) chiudendo la fase preliminare della Nations League di volley femminile con dieci vittorie sulle dodici partite disputate nel massimo torneo internazionale itinerante. Le azzurre di Velasco concludono in seconda posizione alle spalle degli Usa e si apprestano ora alle Final Eight che metteranno in palio il trofeo. Le campionesse olimpiche di Parigi 2024 torneranno in scena a Macao (Cina) dal 22 al 26 luglio, ai quarti di finale affronteranno la settima classificata, una tra il Giappone e l'Olanda. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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VNL Femminile 2026: Julio Velasco al termine di Italia-Ucraina 3-1

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