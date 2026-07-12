L’Italia ha battuto la Cina con il punteggio di 3-2, dopo aver vinto il primo e l’ultimo set, e ha concluso la fase preliminare della Nations League con la decima posizione. La partita si è conclusa con i parziali 25-19, 21-25, 22-25, 25-12 e 15-12. Durante il match, sono state decisive le prestazioni di Antropova, Sylla e Fahr.

L’Italia ha sconfitto la Cina per 3-2 (25-19; 21-25; 22-25; 25-12; 15-12) e ha chiuso con il sorriso la fase preliminare della Nations League di volley femminile: le azzurre hanno avuto la meglio sulle padrone di casa in quel di Hong Kong e hanno conquistato la decima vittoria su dodici partite disputate nel massimo torneo internazionale itinerante, chiudendo in seconda posizione alle spalle degli USA e proiettandosi così verso le Final Eight che metteranno in palio il trofeo Le Campionesse del Mondo sono state brave a recuperare da 1-2, dominando il quarto set e poi dettando legge nelle fasi calde di un tiratissimo tie-break, dimostrando ancora una volta grande maturità e solidità nei momenti che decidono gli incontri. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Volley femminile, l’Italia rimonta la Cina e firma la decima in Nations League: Antropova, Sylla e Fahr perentorie

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