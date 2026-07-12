Gli Stati Uniti hanno battuto il Brasile con un punteggio di 3-0 (26-24, 25-22, 25-16) in una partita di volley femminile. La vittoria garantisce agli USA il primo posto nella classifica generale della Nations League. La squadra italiana, invece, ha già assicurato la qualificazione. Resta in attesa di conoscere l’avversaria per la fase successiva del torneo.

Gli USA hanno sconfitto il Brasile con un netto 3-0 (26-24; 25-22; 25-16) e si sono garantiti il primo posto nella classifica generale della Nations League di volley femminile. Le due squadre erano appaiate a quota 9 vittorie (26 punti) e lo scontro diretto odierno valeva la vetta della graduatoria, con l’Italia diretta interessata al risultato del confronto. Le azzurre potevano infatti puntare al primo posto: per rimanere in corsa avrebbero avuto bisogno di un’affermazione delle sudamericane oppure di un successo per 3-1 o 3-2 della compagine a stelle e strisce. Purtroppo il risultato emerso dal testa a testa è l’unico che rende vano il match tra la nostra Nazionale e la Cina, in programma alle ore 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Volley femminile, gli USA battono il Brasile: Italia certa del piazzamento in Nations League. Attesa per l’avversaria

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