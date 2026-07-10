L’Italia si è qualificata alle Final Eight della Nations League di volley femminile 2026. La squadra ha ottenuto il pass dopo aver concluso la fase a gironi con il miglior punteggio, posizionandosi vicino a Stati Uniti e Brasile nella classifica generale. La qualificazione è arrivata grazie ai risultati delle ultime partite della fase a gironi. La fase finale si svolgerà in una sede ancora da definire.

L’Italia si è qualificata alle Final Eight della Nations League 2026 di volley femminile: le azzurre hanno staccato il pass per la fase a eliminazione diretta della massima competizione internazionale itinerante con due giornate di anticipo e avrà così la possibilità di difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni, preludio ai trionfi firmati alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ai Mondiali 2025. La matematica certezza è arrivata dopo l’affermazione con il massimo scarto conseguita contro il Belgio in quel di Hong Kong (Cina), che ha permesso alle azzurre di confermarsi al terzo posto della classifica generale con 8 vittorie (24 punti), alle spalle del Brasile e degli USA (entrambe a quota 9 successi con 26 punti, ma le statunitensi hanno disputato un incontri in più). 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - L’Italia tallona USA e Brasile: la classifica della Nations League di volley femminile, pass per la Final Eight

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