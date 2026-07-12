Volkswagen ora l’azienda frena sul piano da 100mila licenziamenti | Chiudere le fabbriche? Esistono soluzioni più intelligenti

Volkswagen ha dichiarato di non voler chiudere le fabbriche nonostante il piano di licenziamenti per 100.000 dipendenti. L’amministratore delegato ha affermato che ci sono «soluzioni più intelligenti» per ridurre i costi, evitando così la chiusura degli stabilimenti. La proposta di licenziamenti ha generato polemiche e preoccupazioni, ma l’azienda sembra orientata a trovare alternative.

Chiudere le fabbriche? Esistono «soluzioni più intelligenti» per ridurre i costi. Dopo settimane di polemiche e preoccupazioni che si sono estese ben oltre i confini della Germania, Oliver Blume – amministratore delegato di Volkswagen – sembra allontanare l’idea di una chiusura degli stabilimenti del gruppo automobilistico. In un’intervista sull’edizione domenicale della Bild, uno dei tabloid più letti del Paese, Blume sembra voler stemperare le tensioni nate con il sindacato dei metalmeccanici all’indomani delle indescrizioni secondo cui il colosso tedesco ha in programma di chiudere quattro fabbriche entro il 2031. Il piano shock di riduzione dei costi. 🔗 Leggi su Open.online

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