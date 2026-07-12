L’ex portiere Emiliano Viviano ha commentato le recenti operazioni di mercato del Milan, sottolineando il valore degli acquisti di Gila e Ramos. Viviano ha affermato che con questi rinforzi il club ha possibilità di competere per lo Scudetto. Le sue dichiarazioni sono state pubblicate sulla pagina Instagram @arenasportium.

A parlare delle mosse di mercato del Milan e non solo, ci ha pensato l'ex portiere Emiliano Viviano. Ecco un estratto delle sue parole sulla pagina Instagram @arenasportium.fun: " Hanno preso Gila che è uno dei difensori più forti in Italia". Il difensore spagnolo è stato un colpo molto importante per i rossoneri: spesi 30 milioni di euro (compresi i bonus), per strapparlo alla Lazio. Il Diavolo ha battuto la concorrenza di Napoli e Atalanta per dare ad Amorim un difensore veloce e molto attento nell'uno contro uno. promowebapp L'investimento record per l'attacco: arriva Ramos dal PSG. L'altro colpo importantissimo per il Milan è Ramos: la prima punta è arrivata dal PSG per più di 70 milioni di euro, diventando l'acquisto più oneroso di tutta la storia del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Viviano promuove i colpi Gila e Ramos: "Il Milan può lottare per lo Scudetto"

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