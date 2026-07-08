Il Milan ha investito circa 100 milioni di euro nel mercato estivo, con l'acquisto di Gonçalo Ramos e Gila. Ramos, attaccante portoghese, viene considerato potenzialmente pronto a emergere in Serie A. Gila, invece, è stato valutato come un acquisto appropriato per rafforzare il reparto offensivo. La scelta dei nuovi giocatori ha modificato la struttura della squadra, sotto la guida del nuovo allenatore.

Il mercato da 100 milioni del nuovo Milan continua a far discutere. Gli arrivi di Gonçalo Ramos e Gila hanno ridisegnato la spina dorsale del Milan, accendendo i riflettori sul lavoro del nuovo Rúben Amorim. A promuovere a pieni voti le prime mosse fatte dalla dirigenza rossonera ci ha pensato l'avversario nerazzurro Giuseppe Bergomi. Milan, senti Bergomi: "Gila acquisto giusto.". Intervistato dai microfoni del Corriere della Sera, l'ex difensore nerazzurro ha analizzato il potenziale della rosa del Milan, tracciando la strada che l'allenatore dovrà seguire per ritornare in cima alle classifiche. Secondo Bergomi, infatti, la materia prima Milanello non è mai mancata, ma adesso serve il definitivo salto di qualità caratteriale: > "Il Milan ha una buona base, lo dico da tempo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Bergomi sul mercato rossonero: "Ramos può sfondare in Serie A. Gila? Acquisto giusto"

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