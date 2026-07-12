Vitulano torna la Corrida | aperte le iscrizioni per la sfida dei talenti dell’estate

Notizia in breve

Le iscrizioni per la Corrida – Dilettanti allo sbaraglio, in programma il 1° agosto, sono state aperte. La manifestazione si svolge a Vitulano, nell’ambito della 13ª edizione del Simposio di Scultura, ed è organizzata dalla Pro Loco Camposauro. La gara è parte dell’Estate Vitulanese 2026 e coinvolge talenti locali. La serata si terrà nel centro del paese, con partecipanti che si sfideranno in performance di vario genere.