Vitulano torna la Corrida | aperte le iscrizioni per la sfida dei talenti dell’estate
Le iscrizioni per la Corrida – Dilettanti allo sbaraglio, in programma il 1° agosto, sono state aperte. La manifestazione si svolge a Vitulano, nell’ambito della 13ª edizione del Simposio di Scultura, ed è organizzata dalla Pro Loco Camposauro. La gara è parte dell’Estate Vitulanese 2026 e coinvolge talenti locali. La serata si terrà nel centro del paese, con partecipanti che si sfideranno in performance di vario genere.
Tornano ad accendersi i riflettori sulla Corrida – Dilettanti allo sbaraglio, uno degli appuntamenti più attesi dell’Estate Vitulanese 2026. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Camposauro nell’ambito della 13ª edizione del Simposio di Scultura, ha ufficialmente aperto le iscrizioni per la serata in programma sabato 1° agosto. Un appuntamento all’insegna del divertimento, della spontaneità e della voglia di mettersi in gioco, aperto a tutti coloro che desiderano vivere da protagonisti una serata speciale. Non servono esperienza o particolari doti artistiche: sul palco potranno esibirsi cantanti, ballerini, imitatori, cabarettisti, musicisti e semplici appassionati pronti a condividere il proprio talento con il pubblico. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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La Corrida protagonista dell’Estate Vitulanese: aperte le iscrizioni per la serata del 1° agostoSono aperte le iscrizioni per partecipare alla serata de La Corrida, prevista per il 1° agosto nell’ambito dell’Estate Vitulanese.
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