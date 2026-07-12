Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla serata de La Corrida, prevista per il 1° agosto nell’ambito dell’Estate Vitulanese. L’iniziativa è rivolta a chiunque voglia mettersi in gioco, senza richiedere esperienza artistica. La manifestazione si svolgerà in una location all’aperto e prevede esibizioni di vario genere, con iscrizioni aperte fino a pochi giorni prima dell’evento. La partecipazione è gratuita e rivolta a un pubblico di tutte le età.

L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che desiderano mettersi in gioco, indipendentemente dall’esperienza artistica. Tornano ad accendersi i riflettori sulla Corrida – Dilettanti allo sbaraglio, uno degli appuntamenti più attesi dell’Estate Vitulanese 2026, organizzata dalla Pro Loco Camposauro nell’ambito della 13ª edizione del Simposio di Scultura. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per partecipare alla serata in programma sabato 1° agosto, che promette di regalare al pubblico momenti di divertimento, spontaneità e spettacolo. L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che desiderano mettersi in gioco, indipendentemente dall’esperienza artistica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - La Corrida protagonista dell’Estate Vitulanese: aperte le iscrizioni per la serata del 1° agosto

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