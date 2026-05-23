? Domande chiave Come si può combattere il legame tra obesità e diabete?. Quali percorsi sono previsti per chi preferisce camminare o pedalare?. Perché i dati regionali sull'alimentazione preoccupano le autorità sanitarie?. Chi sono i partner che collaborano per promuovere la prevenzione?.? In Breve Iscrizioni aperte il 23 maggio 2026 per l'evento tra Friuli Venezia Giulia e Veneto.. Percorsi inclusivi prevedono escursioni di 6 km con Federsanità ANCI – 10.000 passi di salute.. Elena Frattolin segnala aumento sedentarietà e cattive abitudini alimentari nelle nuove generazioni.. Italian Barometer Obesity Report 2025 evidenzia criticità legate al legame obesità e diabete. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Diabete a Ruota Libera: aperte le iscrizioni per la sfida sportiva

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Sfida sui tornanti: aperte le iscrizioni per la Val d’Anapo 2026? Cosa sapere Aperte le iscrizioni per la cronoscalata Val d’Anapo–Sortino con scadenza il 18 maggio.

Morcote: sfida tra 420 gradini e caccia al tesoro, iscrizioni aperte? Cosa sapere Iscrizioni aperte entro il 30 aprile per Morcote Scal e Caccia al Tesoro.

Rosanna Banfi e Fiordaliso a Da noi a ruota libera: i racconti tra carriera, famiglia e ferite del passatoPomeriggio di emozioni a Da noi… a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini su Rai 1, che ha ospitato due protagoniste molto amate dal ... superguidatv.it

Da noi... a ruota libera, oggi domenica 10 maggio: gli ospiti e le anticipazioni'Da noi... a ruota libera' torna oggi, domenica 10 maggio, con un nuovo appuntamento in onda alle 17.20 su Rai 1 condotto da Francesca Fialdini. Tra gli ospiti di oggi Carmen Russo, showgirl, ballerin ... adnkronos.com