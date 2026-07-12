A Vitulano si è svolta la processione di Santo Stefano, con molte persone che hanno partecipato alla cerimonia religiosa mattutina. La giornata è proseguita con musica, stand gastronomici, una lotteria e i tradizionali fuochi d’artificio. La festa, dedicata alla contrada Santo Stefano, ha coinvolto la comunità in un evento caratterizzato da fede e tradizione, culminando in un grande spettacolo pirotecnico.

Grande partecipazione alla processione di Santo Stefano a Vitulano. Stasera musica, stand gastronomici, lotteria e fuochi d’artificio.. Una mattinata all’insegna della partecipazione e della fede ha scandito il momento più intimo e sentito della festa della contrada Santo Stefano di Vitulano. Una folla composta di fedeli ha accompagnato la statua di Santo Stefano lungo le vie della contrada, in un clima di profonda devozione. Ciò che è emerso con forza in queste giornate di festa è lo straordinario clima di unità e armonia che lega l’Associazione Culturale Santo Stefano e la Parrocchia “Santa Maria del Bosco” con il parroco don Cosimo Iadanza, una sinergia perfetta che ha permesso la riuscita impeccabile di un momento importante per la comunità locale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Vitulano, fede e tradizione: gran finale per la festa di Santo Stefano

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