Vitulano celebra oggi San Menna Eremita con una festa che coinvolge tutta la comunità. La ricorrenza, dedicata al santo, si svolge tra processioni, eventi religiosi e tradizioni popolari. La giornata si apre con la messa solenne e prosegue con momenti di devozione e raduno tra i cittadini. La festa rappresenta un appuntamento annuale che unisce fede e tradizione, coinvolgendo residenti e visitatori. La cerimonia si conclude con eventi culturali e momenti di condivisione pubblica.

Tempo di lettura: 3 minuti Oggi – 25 Maggio – Vitulano vivrà il suo giorno più atteso, il giorno dell’anima, della memoria e della fede: la grande festa in onore di San Menna Eremita. È il giorno in cui un intero popolo rinnova il suo legame profondo con il Santo del Pentime, custode silenzioso della Valle Vitulanese, presenza viva nel cuore di ogni vitulanese. Una storia antica e immortale quella tra San Menna, il monte e il paese: una storia d’amore fatta di devozione, sacrificio, appartenenza e tradizione. Alle ore 7.00 la Santa Messa nella Chiesa della SS. Trinità aprirà la giornata solenne, seguita dalla processione per le vie cittadine e dal suggestivo corteo verso l’Eremo di San Menna, accompagnato dalle note della Banda Musicale “Monetti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vitulano in festa per San Menna Eremita: fede e tradizione tra il Santo, il Pentime e il suo popolo

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