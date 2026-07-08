Festa di Santo Stefano | 4 giorni di fede e tradizione a Vitulano
La festa di Santo Stefano a Vitulano è iniziata giovedì 9 luglio e durerà quattro giorni. La celebrazione coinvolge la comunità locale, che partecipa a eventi religiosi e tradizionali. Durante il periodo, vengono svolte messe, processioni e altre manifestazioni religiose. La manifestazione si svolge nella contrada dedicata e rappresenta un momento di aggregazione per i residenti. La festa si conclude domenica, con una processione finale e attività comunitarie.
Tempo di lettura: 3 minuti Prende il via giovedì 9 luglio la tradizionale festa in onore di Santo Stefano, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità della contrada Santo Stefano di Vitulano. Fino al 12 luglio, celebrazioni religiose, eventi civili e momenti di convivialità accompagneranno quattro giornate che ogni anno richiamano fedeli e famiglie rinnovando un patrimonio di fede e tradizione che si tramanda di generazione in generazione. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale Santo Stefano in collaborazione con la Parrocchia “Santa Maria del Bosco”, rappresenta molto più di una semplice festa. E’ un’occasione di... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
FESTA DEL SANTO: IN BASILICA AL VIA LA TREDICINA | 30/05/2026
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