Festa di Santo Stefano | 4 giorni di fede e tradizione a Vitulano

Notizia in breve

La festa di Santo Stefano a Vitulano è iniziata giovedì 9 luglio e durerà quattro giorni. La celebrazione coinvolge la comunità locale, che partecipa a eventi religiosi e tradizionali. Durante il periodo, vengono svolte messe, processioni e altre manifestazioni religiose. La manifestazione si svolge nella contrada dedicata e rappresenta un momento di aggregazione per i residenti. La festa si conclude domenica, con una processione finale e attività comunitarie.