Sulle ali dell’aquila rosanero vola in Paradiso | il vignettista Sergio Criminisi dedica un disegno ad Alessia
Un disegno realizzato dal vignettista agrigentino mostra un’aquila rosanero che vola verso il cielo con una bambina. L’immagine è stata creata per rendere omaggio alla piccola Alessia, tifosa del Palermo deceduta dopo una lunga malattia. La raffigurazione trasmette un messaggio di speranza e ricordo, senza ulteriori interpretazioni o commenti.
Un’aquila rosanero che vola verso il cielo portando con sé una bambina. È l’immagine pensata e messa su carta dal vignettista agrigentino Sergio Criminisi per salutare la piccola Alessia, la tifosa del Palermo morta dopo una lunga battaglia contro una grave malattia.La storia della bambina di 8.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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