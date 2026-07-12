Virtus | guardie sponsor e sesto italiano Si apre una settimana densa di impegni

Notizia in breve

La Virtus si prepara a una settimana intensa con diverse novità. Sono in arrivo due guardie, una sostituirà Carsen Edwards e l’altra sarà l’alter ego di Matt Morgan. Il direttore generale ha già visitato Barcellona e si trova ora a Lubiana, sede dell’europeo under 20. La società ha inoltre annunciato un nuovo sponsor e un sesto italiano nel roster. Le operazioni sono in corso senza indicazioni su tempistiche precise.