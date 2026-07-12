Virtus | guardie sponsor e sesto italiano Si apre una settimana densa di impegni
La Virtus si prepara a una settimana intensa con diverse novità. Sono in arrivo due guardie, una sostituirà Carsen Edwards e l’altra sarà l’alter ego di Matt Morgan. Il direttore generale ha già visitato Barcellona e si trova ora a Lubiana, sede dell’europeo under 20. La società ha inoltre annunciato un nuovo sponsor e un sesto italiano nel roster. Le operazioni sono in corso senza indicazioni su tempistiche precise.
Due guardie, una che occuperà il ruolo che nell’ultima stagione è stato di Carsen Edwards e un’altra che dovrà essere l’alter ego di Matt Morgan. Paolo Ronci, il direttore generale bianconero, che dopo essere stato a Barcellona, ha già raggiunto Lubiana (sede dell’europeo under 20), non ha fretta. Ma vorrebbe chiudere l’organico per offrire ad Alex Mumbrù la squadra con la quale affrontare la stagione. Continua a mantenere un basso profilo, Ronci. Quell’atteggiamento che gli ha permesso di chiudere più o meno velocemente con Kessler Edwards l’altro ieri. Il modus operandi del dg piace e, soprattutto sembra molto credibile e appetibile in Europa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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