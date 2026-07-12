violentano e poi scappano gli stranieri vanno a caccia di ragazzi minorenni e soli

Due uomini stranieri hanno violentato e poi fuggito, cercando ragazzi minorenni e soli. I fatti si sono verificati in diverse zone del Paese, evidenziando una presenza di persone senza controllo e con poche conseguenze legali. La cronaca riporta episodi simili che coinvolgono stranieri che prendono di mira giovani minorenni, spesso in assenza di interventi efficaci. La situazione viene descritta come una serie di eventi ripetuti e sempre più impuniti.

«Risorse» fuori controllo e sempre più «impunite». È l’identikit che viene fuori da diversi fatti di cronaca che stanno interessando tutto il Paese. Basta focalizzare l’attenzione su quanto accaduto, in questi giorni, nelle Marche e in Sicilia a due cittadini di origine straniera: uno è stato arrestato, l’altro condannato per violenza sessuale ai danni di vittime minorenni. In sintesi: in entrambi i casi i due hanno adescato e violentato ragazzini minorenni e soli e poi sono scappati.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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