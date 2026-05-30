Nella notte, le forze ucraine hanno attaccato vari obiettivi militari e infrastrutture petrolifere in Russia e nelle aree controllate dai separatisti. Sono stati distrutti un sistema missilistico Iskander e due aerei Tu-142. L’attacco ha interessato anche una base dell’aeronautica militare in Crimea. Non sono stati segnalati danni o vittime. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali militari.

Roma, 30 maggio 2026 - Le forze ucraine nella notte hanno colpito diverse infrastrutture petrolifere della Russia e dei territori ‘ribelli’ e anche un’importante base dell’aeronautica militare di Mosca in Crimea distruggendo un sistema missilistico Iskander e due aerei russi Tu-142. https:www.quotidiano.netvideodroni-ucraini-contro-la-base-a-taganrog-fbd0it6s Il comandante: “Missione ampliata nel corso dell’azione". Sui social il comandante dell'unità di droni ucraini, che nella notte ha colpito la base a Taganrog, città portuale russa sul Mar d'Azov, Robert Brody, alias "Magyar", ha sottolineato che il raid "non si è limitato agli obiettivi citati, notando un'intensa attività sul mare". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ucraina mette a ferro e fuoco la base di Taganrog. Distrutti un sistema Iskander e due aerei Tu-142. “I droni Hornet vanno a caccia da soli con l’Ai”

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