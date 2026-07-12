Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 di oggi, sulla viabilità di Roma, si segnala un incidente che coinvolge più veicoli. La segnalazione proviene dal servizio di Astral infomobilità della Regione Lazio. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause o sulle eventuali persone coinvolte. Il traffico nella zona risulta rallentato e si consiglia di percorrere percorsi alternativi.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Patria mo con un incidente sulla strada regionale 213 Flacca al km 17 e 800 attivo il senso unico alternato tra le località di non Gaeta risolto invece l'incidente sulla statale 156 Monti Lepini la circolazione scorrevole tra le località osteria Palombara e poi era in direzione Latina nella stessa direzione risolto l'incidente sulla statale Pontina permangono rallentamenti all'altezza di Spinaceto per traffico intenso sulla provinciale 601 Litoranea Code in entrambi i sensi di marcia dal primo cancello a Campo Ascolano sulla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 12:25Alle ore 12:25 del 7 luglio 2026, si segnalano disagi alla circolazione nel territorio di Roma e del Lazio.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2026 ore 07:25Alle 07:25 del 12 luglio 2026, la situazione della viabilità sulla rete stradale di Roma e del Lazio risultava regolare.

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Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

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Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it