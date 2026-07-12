Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2026 ore 10 | 25
Alle 10:25 del 12 luglio 2026, si segnala un incidente sulla Statale 156 Monti. La situazione ha causato rallentamenti e disagi alla viabilità nella zona. La rete di mobilità regionale ha aggiornato le informazioni tramite il servizio Astral Infomobilità. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o eventuali feriti. La circolazione sulla statale è attualmente sotto osservazione, con possibili ripercussioni sul traffico circostante.
Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un incidente sulla Statale 156 Monti Lepini che crea code da località Quattro Strade a Osteria Palombara in direzione Latina nella stessa direzione un altro incidente su statale Pontina crea code da Spinaceto a Castel di Decima risolto l'incidente sulla strada regionale 509 forca d'acero in località Duca circolazione è regolare il traffico intenso sulla provinciale 601 Litoranea Code in entrambi i sensi di marcia dal primo cancello a Campo Ascolano sulla statale Aurelia per traffico code da Torre in pietra-palidoro in direzione... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 12:25Alle 12:25 del 10 luglio 2026, Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 12:25Alle ore 12:25 del 7 luglio 2026, si segnalano disagi alla circolazione nel territorio di Roma e del Lazio.
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STADIO ROMA A PIETRALATA Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha parlato del progetto del nuovo stadio giallorosso, soffermandosi su due aspetti fondamentali: acustica e viabilità. L’acustica non è negoziabile. L’ospedale e le ca facebook
Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com
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