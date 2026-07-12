Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2026 ore 10 | 25

Notizia in breve

Alle 10:25 del 12 luglio 2026, si segnala un incidente sulla Statale 156 Monti. La situazione ha causato rallentamenti e disagi alla viabilità nella zona. La rete di mobilità regionale ha aggiornato le informazioni tramite il servizio Astral Infomobilità. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o eventuali feriti. La circolazione sulla statale è attualmente sotto osservazione, con possibili ripercussioni sul traffico circostante.