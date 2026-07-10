Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 del 10 luglio 2026, Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione fornisce informazioni sulla situazione del traffico e sulle eventuali deviazioni in corso, senza dettagli specifici su incidenti o lavori in atto. Il servizio si rivolge agli automobilisti per aggiornamenti in tempo reale, offrendo indicazioni utili per la mobilità nella regione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un'apertura alla diramazione Roma nord e il traffico tra Castelnuovo di Porto è Fiano Romano non è più bloccato ma defluisce solo su una corsia in carreggiata Nord resta chiusa l'entrata di Castelnuovo di Porto ci siamo sul raccordo anulare per un'auto in panne con degli per Natale uscite Ardeatine Pontina in esterna si rallenta qui per traffico dalla Laurentina alla Tuscolana le altre notizie da trasporto pubblico capitolino dal 18 luglio al 30 agosto per lavori di riqualificazione che la stazione Lepanto della metro a i... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 12:25Alle ore 12:25 del 7 luglio 2026, si segnalano disagi alla circolazione nel territorio di Roma e del Lazio.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 10:25Il 7 luglio 2026 alle 10:25, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma.

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Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

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