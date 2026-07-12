Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2026 ore 09 | 25

Notizia in breve

Alle 09:25 del 12 luglio 2026, sulla Statale 156 dei Monti è stato segnalato un incidente. La redazione di Astral Infomobilità ha comunicato l’accaduto, che potrebbe causare rallentamenti o code lungo il tratto interessato. La situazione è ancora in fase di monitoraggio e non sono state fornite dettagli sulle cause o sulla gravità dell’incidente. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo a eventuali interventi o disagi specifici.