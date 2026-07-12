Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2026 ore 09 | 25
Alle 09:25 del 12 luglio 2026, sulla Statale 156 dei Monti è stato segnalato un incidente. La redazione di Astral Infomobilità ha comunicato l’accaduto, che potrebbe causare rallentamenti o code lungo il tratto interessato. La situazione è ancora in fase di monitoraggio e non sono state fornite dettagli sulle cause o sulla gravità dell’incidente. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo a eventuali interventi o disagi specifici.
Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Apriamo un incidente sulla Statale 156 dei Monti Lepini che crea CUD e nelle due direzioni dalla località Quattro Strade a Osteria Palombara un altro incidente sulla strada regionale 589 forca d'acero attivo il Sansone Walter nato Al km 38 località Duca al momento non provoca disagi alla circolazione sulla statale Aurelia per traffico da Torrimpietra a Palidoro in direzione Civitavecchia per traffico intenso sulla provinciale 601 Litoranea Code in entrambi i sensi di marcia dal primo cancello a pascolano sulle autostrade Attenzione ad un... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com
Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2026 ore 08:25Astral infomobilità un saluto e per ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio colazione regolare sulle principali ... romadailynews.it
Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it