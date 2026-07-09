Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 del 9 luglio 2026, sulla statale Pontina si è verificato un incidente. La notizia è stata diffusa da Astral infomobilità, che ha segnalato il problema alla rete di comunicazione sulla viabilità regionale. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle conseguenze o sulla gravità dell’evento.

Astral infomobilità ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla statale Pontina per un incidente si sono formati coda all'altezza di Casal Brunori in direzione raccordo anulare nel complesso la circolazione si presenta al momento regolare sulla rete viaria regionale le altre notizie meteo prudenza Per allerta gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio sono previste dal primo pomeriggio di oggi precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio o temporale in particolare sui settori orientali un invito alla prudenza nella guida siamo misura del trasporto pubblico o la ferrovia regionale... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma - X x.com

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