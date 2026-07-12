Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2026 ore 08 | 25

Alle 8:25 di oggi, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. Il servizio segnala che il traffico segue un andamento regolare su tutte le principali arterie della regione. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure, né variazioni significative sulla rete stradale. La situazione, secondo le ultime informazioni, si mantiene stabile e senza criticità.

Astral infomobilità un saluto e per ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio colazione regolare sulle principali strade e autostrade della nostra regione uno sguardo ai cantieri ricordiamo che su via Salaria sono chiuse le corsie centrali per lavori di ripristino cavalcavia di inversione di marcia all'altezza della motorizzazione civile i lavori termineranno il 18 luglio riaperta via di Fioranello interessata dagli interventi di messa in sicurezza attivo il senso unico alternato regolato da impianto semaforico per permettere la prosecuzione dei lavori ancora in corso il tratto interessato si estende... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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