Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 del 8 luglio 2026, sulla A24 Roma Teramo, un incidente è stato risolto. Lo segnala il servizio di Astral infomobilità, gestito dalla Regione Lazio. Nessuna informazione su eventuali feriti o disagi prolungati. La viabilità sulla strada è stata ripristinata. Non sono stati segnalati altri interventi o problemi nella zona in quel momento.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolto l'incidente sulla A24 Roma Teramo all'altezza di Tivoli in direzione Roma la circolazione scorrevole sul tratto Urbano della A24 per un incidente a Tor Cervara CUD è dal Raccordo Anulare verso il centro andiamo sul raccordo anulare per traffico in carreggiata interna si rallenta dalla Cassia bis alla Salaria e proseguendo dalla Prenestina all'appia in carreggiata esterna si rallenta dalla Ardeatina alla diramazione Roma Sud sulla via Pontina rimosso il veicolo in panne all'altezza di Castel Romano la circolazione è tornata regolare... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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