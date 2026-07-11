Il governo italiano parteciperà al summit convocato dal segretario di Stato americano Marco Rubio per affrontare il pericolo della "rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra". Dopo una approfondita riflessione, su impulso della premier Giorgia Meloni, il governo ha deciso di mandare una rappresentanza politica anche se non ai più alti livelli. In serata infatti si è appreso che l'esecutivo invierà a Washington un sottosegretario che comunque marcherà la presenza italiana a un summit controverso, almeno nell'ottica europea. Molti osservatori vedono questa riunione come una crociata dell'amministrazione Trump sul movimento Antifa. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Meloni manda un sottosegretario al vertice Usa contro il “terrorismo rosso”

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