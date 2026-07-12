Vertice contro gli antifa l’Italia ci sarà solo per prendere note

Il governo italiano sarà presente a un vertice contro gli antifa, ma solo per ascoltare e prendere appunti. La partecipazione è ufficiale, ma senza interventi ufficiali o impegni. La riunione si svolge in un contesto di tensioni legate a movimenti di protesta. Contestualmente, è stato annunciato il primo numero di una nuova pubblicazione con storie di Dylan Dog, Zerocalcare e Shintaro Kago, in edicola dal 29 luglio.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. «Mi si nota di più se vengo, non vengo o vengo e mi metto in disparte?». Il governo italiano alla fine ha deciso di mandare «un diplomatico» al vertice del segretario di stato statunitense Marco Rubio sui movimenti antifascisti. «Nessuno dell’esecutivo sarà presente e nemmeno parlamentari», assicurano da Palazzo Chigi. L’invito ha causato più di un imbarazzo nei partiti della maggioranza, e non certo per preoccupazioni democratiche, quanto per calcoli elettorali. Come ha raccontato il... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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