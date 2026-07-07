Il presidente ha espresso delusione verso alcuni alleati della NATO, accusando Italia, Francia e Germania di avergli voltato le spalle. Ha inoltre commentato il vertice in Turchia, affermando di essere stato presente solo perché ospitato da un leader turco. Ha aggiunto che, senza questa ospitalità, potrebbe non aver partecipato all'incontro.

"Ero molto deluso dalla Nato. Onestamente, se il vertice non si fosse tenuto in Turchia, dove c'è un mio amico - leader e persona molto forte - è possibile che non sarei venuto". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, parlando alla stampa al fianco di Recep Tayyip Erdogan, in apertura del vertice Nato di Ankara. "Abbiamo investito nella Nato: gli alleati dovrebbero essere disposti a dare una mano. Italia, Germania e Francia, anche la Gran Bretagna, hanno rifiutato. Con la guerra all'Iran stavo mettendo alla prova gli alleati". "E' una cosa che sicuramente prenderemo in considerazione". Così il presidente americano Donald Trump ha parlato della vendita di caccia F-35 Usa alla Turchia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Trump contro gli alleati Nato: "Deluso. Italia, Francia e Germania ci hanno voltato le spalle". E sul vertice in Turchia: "Venuto solo perché ospitato da Erdogan"

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