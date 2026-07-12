Verona temporali caratterizzati da grande attività elettrica

Notizia in breve

Nella serata di sabato, temporali con intensa attività elettrica hanno attraversato la zona del veronese. Le raffiche di fulmini sono state visibili anche da Sommacampagna, dove sono state registrate immagini di particolare intensità. Non sono stati segnalati danni o interventi di emergenza legati a questi eventi atmosferici. La situazione meteorologica ha portato a condizioni di instabilità temporanea nella regione.